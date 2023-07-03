03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Новые правила оплаты труда в "Почте России" привели к массовым увольнениям, - "Ъ"

"Почта России" изменила с мая систему начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям сотрудников, пишет "Коммерсантъ". Отмечается, что решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением компании на фоне потери значительной части трансграничной торговли.

По данным издания, "Почта России" ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. До этого сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок и получать большую зарплату. Например, на трех работников могло приходиться пять ставок.

В самой компании утверждают, что "о сокращении основного персонала речи не идет". В пресс-службе пояснили, что "Почта России" не меняла систему начисления заработных плат, а приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором были учтены ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.

Как сообщалось, в апреле Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающие проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина через "Почту России". Эксперимент должен начаться с 1 ноября 2023 года и охватить два региона - Москву и область. При этом депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова отмечала, что сейчас дистанционная продажа алкоголя маркетплейсами запрещена, и "Почта России" станет в этом вопросе абсолютным монополистом. А контроль тарифов законопроектом не предусмотрен.

Теги: почта россии, увольнения, правила оплаты труда


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