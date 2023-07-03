Каховское водохранилище в районе ДнепроГЭС превратилось в лужи

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях фотографию Каховского водохранилища в районе ДнепроГЭС.

Водохранилище стояло ниже ДнепроГЭС по течению Днепра и удерживалось Каховской ГЭС, которая разрушилась 6 июня.

На фото видно, что сейчас по месту, которое раньше было дном водохранилища, ходят люди, от водоема остались лишь небольшие лужи.

Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего — шестая (нижняя и последняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Это была одна из великих строек СССР. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов.

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 км³, которое еще называли Каховским морем. В своей работе ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Повреждение плотины произошло 6 июня 2023 года.