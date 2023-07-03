03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В России на 626 тысяч бюджетных мест в вузах заявились 260 тысяч абитуриентов

В российских вузах идет приемная кампания, она завершится 25 июля, основное зачисление придется на 3-9 августа.

В этом году сформировано 626 тыс. бюджетных мест (на 2 тыс. больше, чем в прошлом году), в том числе более 36 тыс. в вузах новых регионов. На приоритетные для экономики специальности, прежде всего инженерные, перераспределено 12 тыс. мест, сообщил на заседании российского правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общее количество заявившихся абитуриентов составляет более 260 тыс. человек. С начала кампании ими подано более 660 тыс. заявлений.

Теги: приемная кампания, вузы, абитуриенты


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