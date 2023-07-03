The Guardian: Британский лорд на приеме у посла РФ признал Крым российским

Британские лорды Ричард Балф и Роберт Скидельски на приеме у российского посла в Лондоне Андрея Келина публично признали Крым территорией России, сообщает издание The Guardian.

Келин и его жена Ирина 12 июня устроили званый ужин. На него были приглашены около 50 человек - сотрудники российского посольства, иностранные дипломаты, а также "поддерживающие Россию британцы".

Балф, рассказывая в интервью The Guardian о своем разговоре с Келиным, заявил, что Крым является "определенно российским". Также он назвал "вполне законным" принятие в состав страны Донбасса.

Ранее в интервью CNN экс-президент США Барак Обама заявил, что в 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали присоединение республики к России. Он констатировал, что присоединение Крыма к России было встречено в Европе с частичным пониманием, поскольку большинство жителей полуострова "были этническими русскими и говорили по-русски".