03 Июля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прикрыли цех по розливу питьевой воды, где нашли массу нарушений

На Среднем Урале приостановлена деятельность цеха по розливу питьевой воды "Уральская горлица". Такое решение вынес суд.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проверки ООО "Торгзнак Сервис" (Сысертский район, поселок Первомайский) были выявлены многочисленные нарушения в цехе по розливу питьевой воды. Оказалось, что предприятие использует подземный источник при отсутствии санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и проекта зоны санитарной охраны источника. Также общество не проводит лабораторный контроль качества поступающей воды и готовой продукции.

Кроме этого, юрлицом не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; не соблюдены требования к организации помещений, где идет производство воды. Также не соблюдаются условия для хранения упаковки и пищевой продукции.

"Инвентарь хранится в офисном помещении, дезсредства – в коридоре, запасные части оборудования – в раздевалке для сотрудников. Не организовано проведение медосмотров и вакцинации сотрудников. Также выявлены нарушения в проведении уборки и дезинфекции", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в ходе лабораторных исследований готовой продукции (воды "Уральская горлица"), воды подземного источника и смывов с инвентаря получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.

На юридическое лицо был составлен административный протокол. 30 июня Сысертский районный суд приостановил деятельность цеха на 30 суток. Также юрлицу выдано предписание о приостановке продажи воды "Уральская горлица".

Теги: цех, суд, нарушения, Средний Урал


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