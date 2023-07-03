На Среднем Урале прикрыли цех по розливу питьевой воды, где нашли массу нарушений

На Среднем Урале приостановлена деятельность цеха по розливу питьевой воды "Уральская горлица". Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проверки ООО "Торгзнак Сервис" (Сысертский район, поселок Первомайский) были выявлены многочисленные нарушения в цехе по розливу питьевой воды. Оказалось, что предприятие использует подземный источник при отсутствии санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и проекта зоны санитарной охраны источника. Также общество не проводит лабораторный контроль качества поступающей воды и готовой продукции.

Кроме этого, юрлицом не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; не соблюдены требования к организации помещений, где идет производство воды. Также не соблюдаются условия для хранения упаковки и пищевой продукции.

"Инвентарь хранится в офисном помещении, дезсредства – в коридоре, запасные части оборудования – в раздевалке для сотрудников. Не организовано проведение медосмотров и вакцинации сотрудников. Также выявлены нарушения в проведении уборки и дезинфекции", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в ходе лабораторных исследований готовой продукции (воды "Уральская горлица"), воды подземного источника и смывов с инвентаря получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.

На юридическое лицо был составлен административный протокол. 30 июня Сысертский районный суд приостановил деятельность цеха на 30 суток. Также юрлицу выдано предписание о приостановке продажи воды "Уральская горлица".