В Краснодаре открыли памятник Василию Лановому

На Офицерском бульваре Краснодара состоялось открытие бюста выдающемуся советскому артисту Василию Лановому. Бюст установлен по инициативе директора культурно-патриотического центра "Армия и культура" Антонины Журавлевой. Идею поддержали в региональном отделении ДОСААФ России.

Автором памятника стал московской скульптор Салават Щербаков.

Как отметил вице-губернатор Александр Власов, Лановой был настоящим патриотом. Он помогал открывать региональные отделения общественного движения по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны в городах России, в том числе и в Краснодаре.

На президентских выборах 1996-2012 гг. Лановой поддерживал лидера КПРФ Геннадия Зюганова, но в 2018 году стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В 2014 году он подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку позиции Путина по Украине и Крыму.

Лановой умер в 2021 году в возрасте 87 лет.