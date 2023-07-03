03 Июля 2023
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Армия и ВПК Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми вновь объявлены торги по продаже имущества "Мотовилихинских заводов"

Конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев вновь объявил о проведении на электронной площадке "Всероссийская электронная торговая площадка" торгов по продаже имущества ПАО "Мотовилихинские заводы" посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса.

Цена, от которой происходит пропорциональное снижение стоимости лота, составит 8,533 млрд руб., говорится в сообщении, опубликованном в карточке предприятия на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги пройдут с 7 августа по 12 сентября. Цена будет постепенно снижаться, и к концу торгов может достигнуть 853,3 млн руб.

Объявленные в конце июня 2023 года торги отменены, тогда начальная цена лота составляла 9,481 млрд руб.

Мотовилихинские заводы(2021)|Фото: Накануне.RU

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс выставлен на торги. В 2022 году участок "Мотовилихи" уже продали за 59,5 млн руб. под жилую застройку. В июне 2023 года Генпрокуратура РФ 8 июня направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству "Мотовилихинских заводов", поскольку оно является одним из ключевых оборонных предприятий. Ходатайство подано на фоне споров вокруг оценки имущественного комплекса машхолдинга.

Теги: Мотовилихинские заводы, Андрей Берсенев, Пермь, торги


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