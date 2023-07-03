Адвокат опекуна из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве ребенка, обжаловал ее арест

Обжаловано постановление об аресте опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве ребенка в Екатеринбурге.

Напомним, в минувшую пятницу Чкаловский районный суд уральской столицы отправил Наумову в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве опекаемого 6-летнего Далера. На протяжении нескольких дней пропавшего ребенка искал весь город, однако после обнаружения тела выяснилось, что он мертв уже несколько месяцев.

Под арестом Наумова останется до 26 августа. В суде опекун заявила, что не считает себя виновной и что она "нормальная мать". Кроме убийства ей предъявлены обвинения в истязании малолетнего и махинациях с выплатами.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляционная жалоба защиты Вероники Наумовой поступила в Чкаловский райсуд. Адвокат обжалует постановление суда об избрании для Наумовой меры пресечения в виде содержания под стражей. Когда апелляция будет рассмотрена, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что точную причину смерти маленького Далера установят в течение месяца.