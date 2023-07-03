03 Июля 2023
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Происшествия СЗФО
Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

В реку Колву могло попасть около тысячи кубометров нефти

В республике Коми из-за утечки нефти почернела река Колва. Прорыв произошел в районе Усинска.

"По нашим подсчетам в реку Колва могло попасть 1000 кубометров нефти. Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О розливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов", - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки. Совместно с ЦЛАТИ будем отбирать пробы воды и почвы", - добавила чиновница.

По последним данным, причиной аварии стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На месте ЧП работает оперативная группа. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники. В округе введен режим повышенной готовности.

Разлив нефти.(2023)|Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

Разив нефти.(2023)|Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

Изначально, в 1990-е, учредителями "Нобель-Ойл" выступили российское ОАО "Коминефть" и швейцарская компания TBKOM AG. Сейчас часть акций холдинга NHI (50%) принадлежит российским владельцам, другая половина — инвестиционному фонду "China Investment Corporation" (45 %) и гонконгской инвестгруппе "Oriental Patron Financial Group".

Теги: колва, нефть, разлив


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