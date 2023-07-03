Директор ЦРУ пообещал вербовать шпионов в России

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России За рубежом
Фото: РИА ФАН

Директор ЦРУ пообещал вербовать шпионов в России

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что сейчас у США уникальая возможность вербовать в России шпионов. Он сказал, что в России многие недовольны разными ограничениям из-за СВО.

"Это недовольство создает возможность, которая выпадает раз в поколение для нас в ЦРУ - нашей основной разведывательной службе. Мы не позволим этому пропасть даром", - заверил Бернс.

Весной CNN сообщал, что в Telegram появился канал, созданный ЦРУ для вербовки россиян; там был опубликован двухминутный ролик на русском языке и инструкции. Бернс добавил, что ЦРУ недавно опубликовало свой первый видеопост в Telegram, рассчитанном специально на Россию. И будто бы за первую неделю было 2,5 млн просмотров.

В прошлом году временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявила, что ЦРУ, британская МИ-6, разведка Украины и других враждебных России стран вербуют россиян за границей.

На днях Бернс тайно посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии в непосредственной близости от Крыма.

Теги: ЦРУ, шпион, США


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети