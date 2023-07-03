Директор ЦРУ пообещал вербовать шпионов в России

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что сейчас у США уникальая возможность вербовать в России шпионов. Он сказал, что в России многие недовольны разными ограничениям из-за СВО.

"Это недовольство создает возможность, которая выпадает раз в поколение для нас в ЦРУ - нашей основной разведывательной службе. Мы не позволим этому пропасть даром", - заверил Бернс.

Весной CNN сообщал, что в Telegram появился канал, созданный ЦРУ для вербовки россиян; там был опубликован двухминутный ролик на русском языке и инструкции. Бернс добавил, что ЦРУ недавно опубликовало свой первый видеопост в Telegram, рассчитанном специально на Россию. И будто бы за первую неделю было 2,5 млн просмотров.

В прошлом году временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявила, что ЦРУ, британская МИ-6, разведка Украины и других враждебных России стран вербуют россиян за границей.

На днях Бернс тайно посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии в непосредственной близости от Крыма.