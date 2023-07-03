Сына Михаила Ефремова отключили от ИВЛ

Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно, передает Telegram-канал "112". 31-летний актер находится в сознании, но не может отвечать на вопросы, большую часть времени спит. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

30 июня стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа своей московской квартиры. Ему провели две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Известно, что от полученных травм у актера началось сильное кровотечение.

В отделение мужчина поступил как неизвестный, так как документов у него при себе не было. Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждёт очень тяжёлая реабилитация. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза.

По поводу причин произошедшего версии расходятся. По одним данным, в анализах Ефремова не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, а сам он, якобы, успел сообщить, что выпал случайно. Baza сообщает, что очевидцы говорили о неадекватном состоянии мужчины, рядом с которым на улице нашли сковородку.

По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.