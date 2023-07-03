Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $16,5 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

На первой позиции основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший свое состояние на $4,8 млрд, до $20,2 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это же время заработал $3,22 млрд, его активы оценили в $23,1 млрд. Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал $1,73 млрд, его состояние составляет $7,6 млрд.

Один из владельцев компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон стал богаче на $1,5 млрд, его состояние увеличилось до $26,1 млрд.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $1,57 млрд, до $11,6 млрд, сообщает ТАСС. Самый богатый россиянин, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин потерял $28,9 млн, и его капитал сократился до $28,5 млрд.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.