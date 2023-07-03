Грузинская оппозиция планировала войти в Абхазию и Южную Осетию во время "пригожинского марша"

Ряд представителей грузинской оппозиции во время событий в России 23-24 июня планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи, заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Оппозиция информацию не комментировала. О какой-либо активизации в указанных районах в выходные, когда случился так называемый "марш Пригожина", не сообщалось.

На прошлой неделе президент Абхазии Аслан Бжания позвонил Владимиру Путину и выразил поддержку действиям президента России в условиях внутриполитического кризиса.