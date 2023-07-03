В ГИБДД назвали предварительную причину аварии с гибелью пяти человек на Урале

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В ГИБДД назвали предварительную причину аварии с гибелью пяти человек на Урале

Стали известны некоторые подробности ДТП на Среднем Урале, в результате которого погибли пять человек.

Напомним, авария случилась накануне поздно вечером на 44 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис". В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" умер в машине "скорой".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, предварительно установлено, что водитель "Митсубиси", житель города Нижние Серги, по неустановленной пока причине ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там и произошло столкновение со встречным автомобилем "Хундай".

ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, сразу после столкновения обе машины загорелись. Уже установлено, что погибшие в "Хундае" – это жители Екатеринбурга. Сейчас выясняются их родственные связи и причины поездки в том направлении. В "Митсубиси" находился только водитель. Был ли он пьян, покажет экспертиза.

Напомним, что свою проверку по факту аварии начала прокуратура.

Теги: ДТП, причина, Госавтоинспекция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2023 08:27 Мск Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое привело к смерти 5 человек
Ранее 03.07.2023 07:37 Мск В ДТП на Среднем Урале погибли пять человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети