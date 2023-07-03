В ГИБДД назвали предварительную причину аварии с гибелью пяти человек на Урале

Стали известны некоторые подробности ДТП на Среднем Урале, в результате которого погибли пять человек.

Напомним, авария случилась накануне поздно вечером на 44 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис". В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" умер в машине "скорой".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, предварительно установлено, что водитель "Митсубиси", житель города Нижние Серги, по неустановленной пока причине ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там и произошло столкновение со встречным автомобилем "Хундай".

Как уточнили в Госавтоинспекции, сразу после столкновения обе машины загорелись. Уже установлено, что погибшие в "Хундае" – это жители Екатеринбурга. Сейчас выясняются их родственные связи и причины поездки в том направлении. В "Митсубиси" находился только водитель. Был ли он пьян, покажет экспертиза.

Напомним, что свою проверку по факту аварии начала прокуратура.