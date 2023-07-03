03 Июля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.ru

На Ямале жителей аварийного жилья переселили, предположительно, в "потрескавшуюся" новостройку

В газовой столице России, как часто называют ямальский Новый Уренгой, следователям предстоит выяснить, действительно ли жителей аварийного дома переселили в новостройку, в которой есть трещины.

По данным ямальского окружного управления СКР, 29 июня в эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет о нарушении жилищных прав горожан, переселенных из аварийного жилья в новостройку по улице Сибирской. В здании на стенах образовались многочисленные трещины, существует риск разрушения конструкций, что угрожает безопасности живущим в нем людям. Проводится доследственная проверка.

Отметим, в 2021 г. стало известно, что в нескольких городах Ямала начали разрушаться дома. Причина – таяние вечной мерзлоты. К формированию системы автоматического температурного мониторинга грунтов приступили в 2019 г. Среди примеров "рассыпающихся" жилых домов – в Новом Уренгое "заплясал" нововозведенный жилой комплекс, одна из четырех проблемных многоэтажек в итоге вообще демонтирована. В поселке Пангоды пошел трещинами построенный в 2016 г. 47-квартирный дом. Его состояние признано аварийным. Если такого рода ЧП будут учащаться в геометрической прогрессии, никаких бюджетов не хватит для выправления строений. По словам сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светланы Бадиной, потери округа при негативном развитии событий могут достичь 500 млрд руб.

Теги: Новый Уренгой, жилой дом, трещина, улица Сибирская


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