Население Китая, Индии и Африки сравнялось. Что их ждет дальше?

В 2022-2023 гг. население Китая, Индии и Африки сравнялось. Сейчас оно немногим превышает 1,4 млрд человек, что в сумме дает более половины населения планеты. Однако их демографическая судьба в корне различна, говорится в исследовании "Демоскоп Weekly".

Население Китая уже убывает, Индии — еще растет, но с быстрым замедлением, так как рождаемость там быстро падает и опустилась ниже уровня воспроизводства, а Африка остается последним континентом, население которого быстро растет. Рождаемость там тоже быстро снижается, но все еще гораздо выше уровня воспроизводства, что дает большой прирост населения.

Интересно, что во всех возрастах моложе 32 лет численность населения Индии больше населения Китая соответствующего возраста. В самых младших возрастах превышение достигает полутора раз, а в целом для населения до 32 года оно составляет 33%.

В 2040 году китайцев старше 65 лет станет больше, чем китайцев моложе 25. Китай в буквальном смысле станет страной стариков. Сейчас дети и молодежь в возрасте до 25 лет составляют 28% населения в Китае, 43% в Индии и 59% в Африке, а пожилые люди 65 лет и старше — 14%, 7% и менее 4% соответственно. Этот разительный контраст обусловливает дальнейшее изменение населения.

По среднему варианту прогноза ООН, к 2050 году в Китае оно опустится до 1,3 млрд, Индии — подрастет до 1,6 млрд, а вот Африки — вырастет почти до 2,5 млрд. В результате доля Китая в мировом населении снизится с нынешних 17% до 14%, Индии — останется практически неизменной (17%), а Африки — вырастет до 26%.

Правда, при дальнейшем ускорении падения рождаемости, что является вполне вероятным, Китай может сократиться сильнее, а Индия будет убывать уже к середине века. Только Африка при любом раскладе будет быстро расти, что обусловлено большой долей детей и молодого населения.

К концу XXI века, согласно среднему прогнозу ООН, в Китае останется около 800 млн (менее 8% мирового населения), в Индии будет около 1,5 млрд (15%), а Африка вырастет почти до 4 млрд — "демографического запала" там хватит даже при снижении рождаемости с нынешних 4 до 2 детей на одну женщину. То есть к концу века около 40% населения мира будет проживать в Африке.

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла в Китае 78 лет, в Индии — почти 71 года, в Африке — 63 лет. Интересно, что она обратно пропорциональна уровню рождаемости.

Еще один важный показатель — численность трудоспособного населения 15-64 лет. Если в конце ХХ века доля Китая достигала 23% (каждый четвертый трудоспособный на Земле был китайцем), что позволило Поднебесной стать "мировой фабрикой", то сейчас она составляет 19%, а концу века опустится всего до 6%. Это будет иметь необратимые последствия для экономики Китая.

Доля Индии в трудоспособном населении сейчас почти такая же, как в Китае, она сохранится а нынешнем уровне до середины века, а потом начнется медленное снижение — до 14% к конце века.

В Африке же сейчас 16% всего трудоспособного населения мира, а вот к концу века будет около 40%. Почти каждый второй трудоспособный будет африканцем.