ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма

ФСБ РФ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

Гражданин РФ, по данным ведомства, был обучен на Украине минно-взрывному делу. Он планировал взорвать машину главы региона. Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Напомним, в начале мая спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства Крыма, а также диверсии на объектах инфраструктуры. Были задержаны несколько подозреваемых: шестеро граждан России и Украины.