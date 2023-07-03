03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма

ФСБ РФ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

Гражданин РФ, по данным ведомства, был обучен на Украине минно-взрывному делу. Он планировал взорвать машину главы региона. Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Напомним, в начале мая спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства Крыма, а также диверсии на объектах инфраструктуры. Были задержаны несколько подозреваемых: шестеро граждан России и Украины.

Теги: фсб, покушение, глава крыма, аксенов


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