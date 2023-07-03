В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали вышки связи

Украинские дроны-камикадзе 2 июля атаковали вышки связи в Белгородской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, первый беспилотник взорвался в районе села Староселье. В результате взрыва была повреждена вышка связи.

Второй дрон-камикадзе атаковал вышку связи на окраине села Дроновка. Предварительно, пострадавших в результате взрыва нет.

В начале июня дроны-камикадзе атаковали два села на территории Краснояружского района Белгородской области. В селе Вязовое пострадал мужчина, который пас скот.