В Екатеринбурге восстановят переход "Стена Виктора Цоя"

В рамках фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге будет отремонтирован переход "Стена Виктора Цоя" на Плотинке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, подземный пешеходный переход через проспект Ленина от набережной городского пруда к Историческому скверу закроют с 14 июля и до середины августа. За этот месяц будет отремонтирована поверхность, а художник ее распишет. Эскиз для перехода сейчас в разработке, а имя мастера назовут на открывающей пресс-конференции фестиваля 14 июля.

"В центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает: рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока", - заявила руководитель фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

По окончании художественных работ состоится торжественное открытие арт-объекта.

Напомним, что подготовка к фестивалю "Стенограффия" в Екатеринбурге вышла на финишную прямую. Ранее стало известно, художники из каких городов и стран приедут в уральскую столицу в этом году.