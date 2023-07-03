В Екатеринбурге восстановят переход "Стена Виктора Цоя"

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

В Екатеринбурге восстановят переход "Стена Виктора Цоя"

В рамках фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге будет отремонтирован переход "Стена Виктора Цоя" на Плотинке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, подземный пешеходный переход через проспект Ленина от набережной городского пруда к Историческому скверу закроют с 14 июля и до середины августа. За этот месяц будет отремонтирована поверхность, а художник ее распишет. Эскиз для перехода сейчас в разработке, а имя мастера назовут на открывающей пресс-конференции фестиваля 14 июля.

"В центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает: рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока", - заявила руководитель фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

переход Виктора Цоя в Екатеринбурге(2023)|Фото: Пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

По окончании художественных работ состоится торжественное открытие арт-объекта.

Напомним, что подготовка к фестивалю "Стенограффия" в Екатеринбурге вышла на финишную прямую. Ранее стало известно, художники из каких городов и стран приедут в уральскую столицу в этом году.

Теги: переход, Цой, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети