Поступления в бюджет Иркутской области обсудили на заседании Регионального совета в Усть-Илимске

Вопрос о прогнозе поступления платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 2023 год в условиях единого налогового счета рассмотрели на заседании Регионального совета, который прошел в Усть-Илимске под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В нем приняли участие председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, депутаты Наталья Дикусарова, Виталий Перетолчин, Артем Лобков, главы министерств и ведомств, мэры муниципалитетов области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Одним из главных вопросов повестки заседания стал прогноз поступления платежей в бюджет региона в 2023 году. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Татьяна Шафран рассказала, что за последние три года доходы регионального бюджета выросли в 1,5 раза – со 152 миллиардов рублей до 245 миллиардов. К концу 2023 года специалисты прогнозируют доходы на уровне 242 миллиардов рублей. За пять месяцев текущего года объем собственных доходов муниципальных образований увеличился на 9% или 1,2 миллиарда рублей к уровню прошлого года. Также выросли темпы поступлений средств от налога на доходы физических лиц.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил еще раз рассмотреть на регсовете прогноз по итогам 9 месяцев года. «В непростых экономических условиях и при санкционном давлении нам необходимо четко понимать, какие ресурсы есть в нашем распоряжении для исполнения всех обязательств», - сказал Игорь Кобзев.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников отметил, что принятый по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко закон о первоочередном перечислении с единого налогового счета в бюджеты субъектов средств НДФЛ позволит не допустить кассовых разрывов. Также Александр Ведерников подчеркнул, что при уточнении прогноза по итогам 9 месяцев 2023 года необходимо предусмотреть дополнительные доходы и определить направления для их распределения.

«Судя по показателям банковской системы, мы завершим этот год с ростом доходов к уровню 2022 года. Эти дополнительные доходы нужно предусмотреть и направлять в первую очередь на инфраструктурное развитие, на опережающее промышленное развитие экономики региона, потому что это даст рабочие места, налогооблагаемую базу, а значит и доходы в местные бюджеты», - сказал председатель Законодательного Собрания.

Кроме того, на заседании Регионального совета обсудили предоставление отдельным категориям медработников выплаты на покупку и строительство жилья. Спикер ЗакСобрания Александр Ведерников напомнил, что депутаты регионального парламента в рамках июньской сессии приняли два закона о поддержке медиков. Так, с 1 января 2024 года областной бюджет будет предоставлять выплаты медикам, заключившим контракты на срок не менее пяти лет в городах с числом жителей от 50 до 100 тысяч. Это Черемхово, Усолье-Сибирское и Усть-Илимск. Вторая инициатива предусматривает дополнительные выплаты на покупку и строительство жилья участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».