03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны сообщило о новой тактике танков Т-90А против ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи танков Т-90А Центрального военного округа использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении.

"Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", — рассказали в ведомстве.

Операторы-наводчики первым выстрелом управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику, а затем осколочными и фугасными снарядами нанесли поражение опорному пункту и военным украинской армии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на слова бойцов ВСУ.

По данным издания, украинское командование приняло такое решение после жесткого сопротивления ВС России в начале июня.

Теги: т-90а, всу, танки


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