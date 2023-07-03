03 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге суд отказался досрочно выпустить из колонии члена "Урванского джамаата"

В Екатеринбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении Роману Сохову, являвшемуся членом так называемого "Урванского джамаата" – преступной банды.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в сентябре 2011 года Сохов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за ряд преступлений, среди которых участие в вооруженной банде, разбой в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью, убийство и других. По совокупности он получил 17 лет колонии строгого режима.

Судом было установлено, что организатор незаконного вооруженного формирования Алим Битохов и его члены, в том числе Сохов, с 2005 по 2008 годы пытались дестабилизировать обстановку в Кабардино-Балкарской республике. Для этого бандиты совершали убийства и другие преступления, называя их "акциями устрашения".

Роман Сохов обратился в суд с ходатайством об УДО. Как отметили в прокуратуре, свою вину он признал лишь в 2020 году. Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступила против досрочного освобождения в связи с нестабильным поведением мужчины в колонии.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Сохов продолжит отбывать наказание в виде реального лишения свободы.

Теги: банда, УДО, суд, Екатеринбург


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