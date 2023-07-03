В Челябинской области мужчина пытался перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета

В Копейске Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

При досмотре у мужчины были изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это были марихуана и гашиш массой 2,74 граммов. По версии следствия, мужчина пытался перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что он ранее уже был судим.