03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Фигурантов дела о хищении 330 миллионов у РЖД на строительство "Мехпрачечной" выпустили из СИЗО

Московский городской суд смягчил меру пресечения фигурантам дела о хищении 330,5 млн рублей у РЖД. Речь идет о бывшем вице-президенте по пассажирским перевозкам РЖД Михаиле Акулове и руководителе ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрее Воронине. Обоих отправили из СИЗО под домашний арест, сообщает РБК.

Напомним, Акулов и Воронин проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы в февраля 2008 года по январь 2016 года оба похитили средства, выделенные РЖД на строительство здания механизированной прачечной СвЖД, которая должна была расположиться в Екатеринбурге. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась на конец мая 2020 года.

Ранее в деле ОАО "Федеральная пассажирская компания" считалась потерпевшей стороной, однако во время расследования выяснилось, что еще четыре года назад компания вернула себе 90% суммы, которую в следствии считают похищенной.

Теги: Акулов, Воронин, хищение, РЖД, Мехпрачечная СВЖД, СИЗО, домашний арест


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