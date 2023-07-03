Село Газ-Сале расселят - почти все дома аварийные

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сегодня встретится с жителями Газ-Сале в Тазовском районе округа. Село планируют расселить.

"В ближайшее время начнется массовое переселение из села в Новый Уренгой и Тазовский. Знаю, что у людей остаются вопросы, постараюсь ответить на каждый. Приглашаю всех газсалинцев к 18.15 на площадь у Дома культуры", - написал Артюхов в своем telegram-канале.

Напомним, в селе Газ-Сале признано аварийным уже 80% жилого фонда. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными. Власти признали, что расселить муниципалитет легче и дешевле, чем развивать его. В селе прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень и другие города. В ноябре 2020 г. депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к райцентру, посёлку Тазовский.