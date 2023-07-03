Нападающий ФК "Урал" переходит в армянский клуб

Екатеринбургский ФК "Урал" достиг договоренности о переходе своего нападающего Артема Максименко в армянский "Урарту". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

В "Урал" форвард пришел в январе 2021 года. За основную команду он провел 13 матчей. В последние два сезона Максименко играл на правах аренды в калининградской "Балтике" и волгоградском "Роторе".

В "Урале" поблагодарили Артема за выступление в екатеринбургской команде и пожелали ему успешного продолжения карьеры.

Напомним, на прошлой неделе уральский клуб отдал в аренду двух футболистов.