03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Нападающий ФК "Урал" переходит в армянский клуб

Екатеринбургский ФК "Урал" достиг договоренности о переходе своего нападающего Артема Максименко в армянский "Урарту". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

В "Урал" форвард пришел в январе 2021 года. За основную команду он провел 13 матчей. В последние два сезона Максименко играл на правах аренды в калининградской "Балтике" и волгоградском "Роторе".

В "Урале" поблагодарили Артема за выступление в екатеринбургской команде и пожелали ему успешного продолжения карьеры.

Напомним, на прошлой неделе уральский клуб отдал в аренду двух футболистов.

Теги: Урал, нападающий, переход


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