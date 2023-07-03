60% россиян хотели бы застраховаться на случай провала ЕГЭ

Почти 60% россиян хотели бы застраховаться на случай провала их ребенка на ЕГЭ. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь".

Читайте также: Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

В июне было опрошено более 1200 респондентов во всех регионах России. 39% опрошенных хотели бы получить деньги на оплату учебы (39%) или вернуть средства, потраченные на репетиторов (20%).

Отмечается, что для подготовки к ЕГЭ 41% россиян ежемесячно тратят на эти цели до 10 тыс. рублей, 19% – 10-20 тыс. рублей, а 16% оценивают эти расходы более чем в 20 тыс. рублей в месяц. В сумме три четверти россиян тратят немалые деньги на своих старшеклассников ради хорошей сдачи ЕГЭ. В том числе репетиторов нанимают 50% родителей.

Интересно, что 33% родителей готовы на все, лишь бы ребенок был зачислен в вуз. А 27% заведомо не рассчитывают, что их дети смогут учиться за счет бюджета. 60% откладывают на оплату вуза: 36% - время от времени, а 24% — регулярно.

Многие эксперты и политики выступают за отмену ЕГЭ, который является нервотрепкой и не оценивает реальные знания. А учеба в старших классах нацелена на его сдачу, а не на получение знаний.