ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT

ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников, это предложение было воспринято как "наименее худшее" для продления зерновой сделки.

Ранее в СМИ распространилась версия, что одним из условий продления и расширения зерновой сделки может быть переподключение к SWIFT Россельхозбанка, через который проводилась значительная часть продовольственных трансграничных операций.

Напомним, 17 мая зерновая сделка была продлена на два месяца. 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников.