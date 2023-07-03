03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Пробка на Крымский мост выросла до восьми километров

Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани к утру понедельника достигла восьми километров. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ждать проезда моста приходится не менее пяти часов.

Напомним, 1 июля, в течение суток с момента ужесточения досмотра, на Крымском мосту автомобильная пробка со стороны Краснодарского края выросла с 4 до 7 километров.

Ранее Лукашенко объяснил появление пробок распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова – он велел более тщательно мониторить досмотр, а также плохой погодой.

Теги: крымский мост, пробка


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