Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое привело к смерти 5 человек

Невьянская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек. Авария произошла ночью 2 июля на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов.

Напомним, на 43 км дороги столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис". В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте еще до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" скончался в машине "скорой". Помимо этого, в результате столкновения "Хундай" полностью сгорел.

"На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что при обследовании участка дороги сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины

На контроле прокуратуры также находится проведение доследственной проверки сотрудниками полиции.