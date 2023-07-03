Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое привело к смерти 5 человек

03 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое привело к смерти 5 человек

Невьянская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек. Авария произошла ночью 2 июля на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов.

Напомним, на 43 км дороги столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис". В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте еще до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" скончался в машине "скорой". Помимо этого, в результате столкновения "Хундай" полностью сгорел.

ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

"На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что при обследовании участка дороги сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины

На контроле прокуратуры также находится проведение доследственной проверки сотрудниками полиции.

Теги: прокуратура, ДТП, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2023 07:37 Мск В ДТП на Среднем Урале погибли пять человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети