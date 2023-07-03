03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство не собирается допускать иностранцев к торговле на рынках

Правительство РФ опубликовало проект постановления о допустимой доле иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими экономическую деятельность, на 2024 год.
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В списке квот 16 позиций. Многие из них повторяют прошлогодние. Например, в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями допускается 15% мигрантов. Но в целом розничная торговля лекарственными средствами в аптеках и вообще вся розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков для иностранцев запрещены.

На пассажирском и автомобильном грузовом транспорте разрешается использовать не более 24% трудовых мигрантов, что ограничивает для них работу водителями автобусов и такси.

В ряде отраслей мигранты, как и прежде, могут почти полностью занимать рабочие места: в строительстве - да 80% для каждого хозяйствующего субъекта, в оптовой торговле пиломатериалами - до 50%, деятельности по обслуживанию зданий и территорий - до 70%, управлении недвижимым имуществом - до 70%.

При этом для некоторых регионов установлены свои квоты. Например, для Хабаровского края не действует ограничение в 50% иностранных работников при обработке древесины. В сфере строительства в Бурятии, Дагестане, Краснодарском крае, Амурской и Магаданской областях и Москве разрешено использовать только 50% мигрантов. В Удмуртии иностранцам запрещено выращивать овощи, работать водителями пассажирского транспорта и такси, а в Краснодарском крае — еще и грузовиков. В Магаданской области на добыче полезных ископаемых разрешается использовать до 80% иностранцев.

Теги: мигранты, гастарбайтеры, работа, квоты


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