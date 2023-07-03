Картаполов: Необходимости в мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК "Вагнер" из зоны СВО нет и в ближайшем будущем не будет.

По его словам, в настоящее время угрозы снижения боевого потенциала нет "ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе".

"На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях", - заявил Картаполов, отметив, что отражение наступления ВСУ шло практически без их участия.

"Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить", - цитирует парламентария ТАСС.

Напомним, основатель "Вагнера" Евгений Пригожин покинул Россию после "марша справедливости". Сотрудникам ЧВК предложено подписать контракты с Минобороны или переехать в Белоруссию. 2 июля сообщалось, что ЧВК "Вагнер" на месяц остановили рекрутинг новых бойцов "в связи с переездом".