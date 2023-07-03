Екатеринбург накроет 30-градусная жара

В Екатеринбург вернулась летняя жара. На этой неделе температура воздуха будет регулярно подниматься выше 30-градусной отметки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 3 июля в Екатеринбурге будет плюс 28-30 градусов, 4 июля воздух прогреется до 30-32 градусов, а 5 июля ожидается 29-31 выше нуля. При этом существенные осадки в ближайшие дни маловероятны.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, жара чуть отступит. Однако дневные температуры продолжат стремиться к 30-градусной отметке.

Как отмечают синоптики, июнь в Екатеринбурге в этом году был относительно прохладным: средняя температура воздуха (16,2) – на 0,8 градуса холоднее обычного. Однако в начале месяца было сразу два температурных рекорда за всю историю наблюдений: 3 и 4 июня воздух прогревался до 33,3 и 34,2 градусов.