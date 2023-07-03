Житель Прикамья наказан за кражу из администрации

Бардымский районный суд вынес приговор неоднократно судимому 43-летнему местному жителю. Он наказан за кражу из администрации.

В ноябре 2022 г. полицейским сообщили о том, что из здания администрации одного из населенных пунктов похищена компьютерная техника. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб. Вскоре злоумышленника задержали. Он сразу признался. По его словам, ранее во время общественных работ осуществлял ремонт в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. В обеденное время вор зашел в помещение через запасной выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор. Через час вернулся и вынес принтер.

Вечером того же дня налетчик вновь наведался в здание администрации. Обнаружив, что дверь запасного выхода заперта, он проник в помещение, разбив окно кирпичом. Похитив ноутбук, блок питания и мышь он скрылся. За это он наказан двумя годами колонии строгого режима, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.