03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские врачи спасли первого в сезоне пациента с клещевым энцефалитом

В Екатеринбурге зафиксирован первый за сезон подтвержденный случай вирусного клещевого энцефалита. От поражения головного мозга пострадал 65-летний местный житель - специалистам "Новой больницы" пришлось месяц бороться за жизнь пациента.

Как сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области, екатеринбуржец пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. В тот же день от отправился в травмпункт для удаления насекомого, после чего мужчине ввели противоклещевой иммуноглобулин. Через 17 дней инкубационного периода появились симптомы: лихорадка, астения, боли в мышцах. Уже в больнице пациента рвало, он мучился от головной боли и температуры в 39 градусов. Оказались поражены и клетки головного и спинного мозга, из-за чего у свердловчанина появились нарушение координации, снижение силы мышц в руках и шее, потеря мышечной массы и зрительные нарушения. Десять дней пациент провел в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В общей сложности, врачи боролись за здоровье пациента на протяжение месяца. Сейчас мужчина уже может встать на ноги и самостоятельно передвигаться в пределах отделения медицинской реабилитации "Новой больницы", куда его перевели для восстановительного лечения. Впереди интенсивная работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков. Он также будет пожизненно наблюдаться в Центре лечения клещевых инфекций "Новой больницы", куда регулярно его будут приглашать на осмотр.

"Сегодня на диспансерном учете в "Новой больнице" состоит около 300 жителей Екатеринбурга, перенесших в разные годы вирусный клещевой энцефалит. Как правило, это люди не привитые. Вакцинация является надежным защитником, благодаря прививке у человека вырабатывается иммунитет, способный уберечь от инвалидности и спасти жизнь", — рассказала руководитель Центра клещевых инфекций, заведующая первым неврологическим отделением "Новой больницы", кандидат медицинских наук Марина Топоркова.

С начала сезона в медучреждение с подозрением на клещевые инфекции обратилось 450 человек, 123 из которых были госпитализированы. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 12 человек.

Напомним, специалисты рекомендуют ставить прививку от клещевого энцефалита. В Екатеринбург завезли "Клещ-Э-Вак", которой можно прививаться уже в 15 месяцев. Для взрослого населения имеется вакцина "ЭнцеВи".

После прививки в течение двух недель пациенту не рекомендуется посещать места, где можно встретиться с клещом. Первая вакцинация - двухкомпонентная и ставится с интервалом в 1-7 месяцев. Затем через год проводится ревакцинация. В дальнейшем прививку необходимо ставить каждые три года.

Теги: клещевой энцефалит, пациент, клещ


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