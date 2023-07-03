В Челябинске девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом

В Челябинске КамАЗ столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали девять человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 2 июля у дома №7 по Свердловскому тракту. По предварительным данным, столкнулся КамАЗ с полуприцепом с автомобилем Форд Транзит. После удара микроавтобус врезался в электроопору и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадали девять человек, из них шестеро госпитализированы в больницы.