Капремонт дома Уралплана возле резиденции Куйвашева пошел не по плану

В мае 2023 года дом в центре Екатеринбурга, признанный памятником архитектуры, подвергся частичному капитальному ремонту — были запланированы и согласованы работы по починке крыши, стояков и труб отопления. С последними возникли особые проблемы, как объясняют жильцы дома со ссылкой на подрядную организацию, у дома не сохранилась проектная документация, и демонтировать старые трубы приходится по интуиции. Также проблема возникла с одним из жильцов дома в первом подъезде — мужчина не пускает к себе рабочих, топит первый этаж и не идет на сотрудничество с соседями, полиция никак не реагирует на несговорчивого соседа, из-за которого перекрывают воду во всем подъезде. Управляющая компания "Ремстройкомплекс", по словам жильцов и подрядчиков, от проблем устраняется, передает корреспондент Накануне.RU.

Дом Уралплана в центре Екатеринбурга находится напротив резиденции губернатора Евгения Куйвашева и постепенно теряет человеческий вид: в прошлом году на фасаде возникла огромная дыра, что навело на мысли о взрыве газа у очевидцев. Оказалось, из-за тотального отсутствия ремонта дом постепенно осыпается на главную улицу города, дыру так и не заделали, хотя об этом писали в СМИ, и управляющая компания обещала все решить и починить. В этом году начался ремонт, но не фасада — на него у жильцов нет денег, в доме всего 20 квартир и сборы на капремонт и так нереальные, а город и область никак не субсидируют ремонт памятника архитектуры, хотя конструктивизм — это визитная карточка столицы Урала. Фонд капремонта посодействовал, и дом попал в программу хотя бы по частичному капитальному ремонту.

Во время проведения демонтажа отопительной системы в одной из квартир возникла проблема с откачкой воды из труб, расположенных под полом. Подрядная организация требует необходимое оборудование по отсосу воды, но УК не располагает необходимой техникой, там просто разводят руками. В Фонде капремонта также ничем не могут помочь. Жильцы дома бьют тревогу — под срывом оказывается вся отопительная система, ведь решения проблемы нет.

В начале года, когда по России прокатилась волна взрывов бытового газа, шли разговоры о том, что несговорчивых соседей, подозрительных квартиросъемщиков участковые должны особо примечать, чтобы не допускать трагедий. Такой квартиросъемщик есть и в доме, где сейчас проходит капитальный ремонт — на улице Пушкина, 14. Соседи жалуются, что мужчина не пускает к себе сантехников для проведения капремонта и топит нижний этаж, из-за чего воду перекрывают всем, на контакт жилец не выходит. Указанный на сайте МВД участковый, которому и звонят жители дома, заявил, что он уже не является местным участковым. Добиться справедливости не может и УК. Поэтому жильцы дома, где проходит капитальный ремонт, были вынуждены обратиться к журналистам. С домом соседствует ресторан "Армения", который, по словам местных, непонятно на каких основаниях подключен к жилой системе водоснабжения, из-за чего на Пушкина, 14 также возникают проблемы с подачей воды.

Дом Уралплана построен архитектором Ильей Робачевским в 1933 году, дом является памятником в стиле Конструктивизм / Функционализм (Модернизм 1-й волны). Дом включен в реестр объектов культурного наследия.