Делимханов и Кадыров чаёвничают назло "сплетникам и болтунам"

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, о жизни и здоровье которого в последние недели ходили противоречивые слухи, опубликовал в своем Telegram-канале видео чаепития с Рамзаном Кадыровым.

Около двух недель назад появились слухи о ранении Делимханова в зоне СВО, после чего он сам хранил молчание, а актуальность видео с его участием в сети подвергали сомнениям.

Накануне к этим слухам добавились сообщения о нездоровье Рамзана Кадырова, правой рукой которого является Делимханов.

"Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни. Вот именно для таких недалеких людей мы вместе с ДОРОГИМ БРАТОМ, Главой Чеченской Республики, Героем России РАМЗАНОМ АХМАТОВИЧЕМ КАДЫРОВЫМ записали видеоролик. Ну!? Что теперь скажите?!" – подписал кадры, записанные на кухне, Делимханов.

По словам депутата, Кадыров "полон здоровья и энергии, активно занимается спортом".