03 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП на Среднем Урале погибли пять человек

На Среднем Урале выясняются обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась поздно вечером 2 июля на 44 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис".

В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте еще до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" скончался в машине "скорой".

ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

При обследовании участка дороги сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о крупном ДТП, которое произошло в Свердловской области 30 июня. В аварии пострадали восемь человек, пятеро из которых дети.

Теги: ДТП, погибшие, Средний Урал


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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2023 08:27 Мск Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое привело к смерти 5 человек

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