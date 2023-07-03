В ДТП на Среднем Урале погибли пять человек

На Среднем Урале выясняются обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась поздно вечером 2 июля на 44 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Столкнулись "Митсубиси Аутлендер" и "Хундай Солярис".

В результате водитель "Митсубиси" и три человека из "Хундая" скончались на месте еще до приезда "скорой помощи". Пассажир "Хундай Солярис" скончался в машине "скорой".

При обследовании участка дороги сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о крупном ДТП, которое произошло в Свердловской области 30 июня. В аварии пострадали восемь человек, пятеро из которых дети.