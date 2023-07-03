ЦБ РФ планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран

Центробанк России планирует вывести карты платежной системы "Мир" в пять-шесть новых стран.

Как ожидается, это произойдет до конца текущего года. Как сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, есть страны, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. "Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — заявила она.

По словам Бакиной, рынок самостоятельно двигается в этом направлении. "Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает директор департамента. Уверенно карта "Мир" внедряется на Кубу, добавила она.

"Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы", — сообщила Бакина "Известиям".

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не считает необходимым бороться с монополизмом платежной системы "Мир" и создавать ей конкурента. Ранее появились разговоры о появлении альтернативы для НСПК.