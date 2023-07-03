В России выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды

В России как минимум 2 тыс. магазинов торгуют фальсифицированным молоком и водой.

Генпрокуратуру РФ просят привлечь продавцов к уголовной и административной ответственности, а также изъять из продажи немаркированные товары в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, в Ставропольском и Хабаровском краях. Обращение в адрес ведомства и Минпромторга направила Общественная потребительская инициатива по результатам проведенного исследования. Общественники продолжат проверки, так как не исключают нарушений в других регионах.

Потребление такой продукции может негативно отразиться на здоровье россиян: их качество не подтверждено маркировкой.

Причина нарушений с маркировкой может быть в том, что маленькие хозяйства не имеют средств для выполнения требований закона о маркировке.

Глава "Опоры России" Александр Калинин согласен, что наказывать за отсутствие маркировки необходимо, но не без перегибов и "закошмаривания" бизнеса, сообщают "Известия".