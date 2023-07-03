03 Июля 2023
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Экономика
Фото: Накануне.RU

Новые точки брендов, пришедших на смену Zara и Bershka, могут появиться только в 2024 году

Новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet могут появиться в России только в 2024 году.

Они заменят такие известные марки группы Inditex, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Сейчас развитие новых для страны имен стоит на паузе. С конца апреля "Новая мода", под управлением которой находятся бренды, не открыла ни одного магазина в стране.

Компания запустила более 200 площадок, которые перешли к ней от группы Inditex. Но конкурировать ей теперь придется с сильными игроками: российские сети, нарастившие позиции на рынке в 2022 году, уже имеют внушительный опыт адаптации к новым условиям, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, цены в магазинах ушедшей из России Inditex останутся на уровне Zara.

Теги: бренды, компания, бизнес, одежда


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