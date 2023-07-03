03 Июля 2023
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Фото: Минобороны РФ

СМИ: в составе Северного флота России создадут общевойсковую армию

В составе Северного флота России будет сформирована новая общевойсковая армия

Решение принято в Министерстве обороны РФ. Объединение развернут на базе армейского корпуса. В состав армии включат мотострелковые бригады, полки и дивизии. Их личный состав обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

Она прикроет российскую границу на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. Защита Кольского полуострова является жизненно важной задачей для Москвы, в том числе потому, что там базируются стратегические подводные ракетоносцы. 

По словам экспертов, особенно актуально создание новой армии и на фоне вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

1 июля пресс-служба Северного флота сообщила, что арктическая группировка, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана, сообщают "Известия".

Напомним, в 2023 году планируется создать общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. 

Теги: армия, флот,


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