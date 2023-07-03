03 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Исследование: россияне стали рекордно много работать

В январе—марте 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.

Как сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата, за год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа – до максимума с четвертого квартала 2012 года, когда этот показатель составлял 38 часов 29 минут.

Эксперты говорят, рост рабочей загрузки у граждан произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.

Меньше всего работники трудились в разгар эпидемии коронавируса, во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться.

В первом квартале 2023 года 89,8% россиян работали от 31 до 40 часов в неделю. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян, сообщает РБК.

Теги: работа, россияне, исследования


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Ранее 30.06.2023 02:01 Мск Опрос: потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет

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