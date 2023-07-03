В Коми из-за неисправности трубопровода нефтепродукты попали в реку

В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости.

По сообщению администрации республики, часть попала в реку Колва. Это случилось на территории Усинского округа. Причиной стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

На месте работает оперативная группа. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники.

В округе введен режим повышенной готовности.

Ранее в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов на территории склада ГСМ, береговой зоны и бассейна реки Нижней Тунгуски.