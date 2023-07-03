В "Шереметьево" сообщили о сбое в системе обработки багажа

В московском аэропорту "Шереметьево" вновь произошел сбой в системе обработки багажа.

Как заявила директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова, не отправлено около 300 единиц багажа внутрироссийских рейсов. Сбои произошли в терминале В.

Неотправленный багаж будет досылаться пассажирам ближайшими рейсами. Обслуживание зарубежных и российских рейсов на вылет и прилет выполняется по расписанию, сообщает РИА Новости.

Ранее аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за разрушения взлетной полосы.