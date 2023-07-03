03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Шереметьево" сообщили о сбое в системе обработки багажа

В московском аэропорту "Шереметьево" вновь произошел сбой в системе обработки багажа.

Как заявила директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова, не отправлено около 300 единиц багажа внутрироссийских рейсов. Сбои произошли в терминале В.

Неотправленный багаж будет досылаться пассажирам ближайшими рейсами. Обслуживание зарубежных и российских рейсов на вылет и прилет выполняется по расписанию, сообщает РИА Новости.

Ранее аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за разрушения взлетной полосы.

Теги: Шереметьево, аэропорт


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