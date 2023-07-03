В России продолжают расти зарплаты на фоне дефицита кадров

В России компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого.

Более всего страдает реальный сектор. По данным мониторинга предприятий Банка России, в промышленности с начала 2023 года ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Кадровый голод привел к рекордно низкой безработице - 3,2% в мае. Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более и более высокие зарплаты.

Согласно Росстату, в апреле 2023 года средненачисленная номинальная зарплата составила 71 тыс. 204 руб., что на 13% выше аналогичного показателя 2022 года. Рост реальных зарплат в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 года, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, индекс востребованности подработки у граждан России вырос до максимума за восемь лет.