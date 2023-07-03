03 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Перед Крымским мостом со стороны Кубани организовано 80 точек досмотра

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организовали 80 точек досмотра автомобилей.

Перед въездом на мост со стороны Кубани по федеральной трассе А-290 образовалась протяженная пробка. Это случилось в связи с курортным сезоном и тщательным досмотром автотранспорта, — сообщил начальник 144-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Роман Ковецкий.

В региональном управлении МЧС заявили, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.

Как стало известно ранее, пробка перед Крымским мостом растянулась на 7 километров. Постоять в ней придется 5 часов.

Теги: Крымский мост, Крым


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Ранее 02.07.2023 11:43 Мск Пробка перед Крымским мостом растянулась на 5 часов

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