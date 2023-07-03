Перед Крымским мостом со стороны Кубани организовано 80 точек досмотра

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организовали 80 точек досмотра автомобилей.

Перед въездом на мост со стороны Кубани по федеральной трассе А-290 образовалась протяженная пробка. Это случилось в связи с курортным сезоном и тщательным досмотром автотранспорта, — сообщил начальник 144-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Роман Ковецкий.

В региональном управлении МЧС заявили, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.

Как стало известно ранее, пробка перед Крымским мостом растянулась на 7 километров. Постоять в ней придется 5 часов.