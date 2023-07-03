03 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: Российская власть доказала свою устойчивость во время попытки мятежа

Во время попытки вооруженного мятежа власть в России доказала свою силу и устойчивость.

Об этом сообщил в статье для "Российской газеты" экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, народ показал свою готовность сплотиться вокруг президента страны для ее защиты. "Конечно, наших врагов – как внешних, так и внутренних – едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины", – заявил политик.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиян действий властей РФ в связи с попыткой вооруженного переворота 24 июня.

Теги: Медведев, переворот


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