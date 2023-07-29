Сын президента Колумбии задержан по делу об отмывании денег и незаконном обогащении

Сын президента Колумбии Густаво Петро Николас задержан в рамках расследования дела об отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщила генпрокуратура страны.

Расследование началось в марте, уточняет "Ъ". Петро обвиняют в том, что он брал деньги у наркоторговцев в обмен на их участие в попытках своего отца заключить мир с повстанцами и преступными группировками. Николас Петро называл эти обвинения необоснованными.

По обвинению в отмывании денег и нарушении в сфере персональных данных также задержана бывшая жена Николаса Дайсурис дель Кармен Васкес. Ранее она сообщила местным СМИ, что два человека, обвиняемые в причастности к незаконному обороту наркотиков, дали Николасу Петро деньги на кампанию его отца.